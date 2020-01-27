Динамо К — Динамо-Брест 3:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка между киевским и брестским Динамо.
Динамо Киев - Динамо-Брест, фото ФК Динамо К
27 января 2020, 21:18
В рамках подготовки к весенней части сезона киевское Динамо провело очередной спарринг. Соперниками команды Алексея Михайличенко стали чемпионы Беларуси — Динамо-Брест.
Динамо Киев – Динамо Брест 3:0
Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74
Динамо Киев:
1-й тайм: Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо.
2-й тайм: Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.
Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай.
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