Украина

Представляем вашему вниманию обзор поединка с участием дончан.

Олимпик одержал разгромную победу над Спартаком из Собутицы со счетом 4:0. Голами в составе "олимпийцев" отличились Завийский, Матар, Шахаб и Романовский.



Олимпик — Спартак Суботица 4:0

Голы: Завийский, 10, Матар, 40, Шахаб, 51, Романовский, 87.

Олимпик: Кичак (Крынский, 45), Ксенз (Пасич, 60), Лукьянчук (Гришко, 60), Зотько (Снурницын, 45), Кравченко, Цымбалюк (Кравчук, 45), Завийский (Романовский, 60), Политыло (Вербный, 60), Имери (Чогадзе, 60), Тейшейра (Балашов, 60), Матар (Шахаб, 45).

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