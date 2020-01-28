Украина

Футболисты начнут подготовку к Юношеской лиге УЕФА вместе с коллективом Игоря Костюка.

По сообщениям официального сайта киевского Динамо, четыре игрока, которые находились на сборах в Турции с первой командой, вторую часть подготовки проведут с командой U-19.

В распоряжение Игоря Костюка поступят Георгий Цитаишвили, Руслан Нещерет, Илья Забарный и Константин Вивчаренко.

В свою очередь, информацию об Александе Сироте пресс-служба киевлян не дает. Футболист находился с первой командой на сборах и, по всей видимости, продолжит подготовку под руководством Алексея Михайличенко.

Напомним, 12 февраля юношеская команда "бело-синих" проведет поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против загребского Динамо. Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского.

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