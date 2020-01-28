Подопечные Руслана Ротаня узнали расписание своих поединков в этом году.
Сборная Украины U-21, УАФ
28 января 2020, 17:30
Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей сборной Украины U-21.
Помимо завершения отборочных матчей на молодежный Евро-2021, команда Руслана Ротаня примет участие в турнире имени Валерия Лобановского и проведет контрольный поединок с одногодками из сборной Италии.
Март
23 марта — начало тренировочного сбора
27 марта — гостевой матч против Мальты в рамках отбора на Евро-2021
31 марта — домашний матч против Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2021
Май
25 мая — начало тренировочного сбора
29 мая и 31 мая — матчи в рамках турнира имени Валерия Лобановского
Июнь
с 1 по 4 июня — начало тренировочного сбора
3 июня — товарищеский матч против молодежной сборной Италии
Август
31 августа — начало тренировочного сбора
Сентябрь
4 сентября — выездной матч против Дании в рамках отбора на Евро-2021
8 сентября — выездной матч против Финляндии в рамках отбора на Евро-2021
Октябрь
5 октября — начало тренировочного сбора
8 октября — домашний матч против Румынии в рамках отбора на Евро-2021
13 октября — гостевой матч против Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2021
Ноябрь
Возможен еще один тренировочный сбор, если команда по итогам отборочного турнира попадет в стыковые матчи молодежного Евро-2021. Эти поединки состоятся в период с 9 по 18 ноября.
Напомним, ранее стали известны соперники Украины U-17 в элит-раунде Евро-2020.
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