Украина

Подопечные Руслана Ротаня узнали расписание своих поединков в этом году.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей сборной Украины U-21.

Помимо завершения отборочных матчей на молодежный Евро-2021, команда Руслана Ротаня примет участие в турнире имени Валерия Лобановского и проведет контрольный поединок с одногодками из сборной Италии.

Март

23 марта — начало тренировочного сбора

27 марта — гостевой матч против Мальты в рамках отбора на Евро-2021

31 марта — домашний матч против Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2021

Май

25 мая — начало тренировочного сбора

29 мая и 31 мая — матчи в рамках турнира имени Валерия Лобановского

Июнь

с 1 по 4 июня — начало тренировочного сбора

3 июня — товарищеский матч против молодежной сборной Италии

Август

31 августа — начало тренировочного сбора

Сентябрь

4 сентября — выездной матч против Дании в рамках отбора на Евро-2021

8 сентября — выездной матч против Финляндии в рамках отбора на Евро-2021

Октябрь

5 октября — начало тренировочного сбора

8 октября — домашний матч против Румынии в рамках отбора на Евро-2021

13 октября — гостевой матч против Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2021

Ноябрь

Возможен еще один тренировочный сбор, если команда по итогам отборочного турнира попадет в стыковые матчи молодежного Евро-2021. Эти поединки состоятся в период с 9 по 18 ноября.

Напомним, ранее стали известны соперники Украины U-17 в элит-раунде Евро-2020.

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