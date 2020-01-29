Украина

Предлагаем вашему вниманию состав "горняков" на товарищеский поединок.

Шахтер проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" в этом поединке станет сербский Пролетер.

Стартовый состав команды Лиуша Каштру на этот матч выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Шевченко – Кирюханцев, Кривцов, Муравский, Сиприано – Бондаренко, Маркос – Дентиньо, Вакула, Тете – Сикан.

Запасные: Пятов, Трубин, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Марлос, Веллингтон Нем, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Болбат, Мудрик, Фернандо, Мораес.

Матч Шахтер – Пролетер состоится в городе Белек в среду, 29 января, и начнется в 9:45 по киевскому времени.

Следите за видео-трансляцией поединка на официальном сайте "оранжево-черных".

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