Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор с участием днепрян.

В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе Днепр-1 уступил чешскому Богемиансу со счетом 1:2. Единственный гол в составе днепрян в начале второго тайма забил Владислав Суряга.



Днепр-1 — Богемианс 1:2

Голы: Супряга, 47 — Ваничек, 54, Кейта, 90+1.

Днепр-1 (1-й тайм): Зновенко, Чичиков, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Батагов, Когут, Гонсалвеш, Рубчинский, Беляев, Коркишко.

Днепр-1 (2-й тайм): Зновенко, Сваток, Чичиков, Батагов, Кравченко, Снижко, Назаренко, Шаповал, Рубчинский (Ярмолюк, 58), Сабатини, Супряга.

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