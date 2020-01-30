Украина

"Горняки" готовятся провести очередной контрольный поединок.

В рамках очередного товарищеского поединка на тренировочном сборе донецкий Шахтер померится силами со Словацко.

Стартовый состав "горняков" на грядущий спарринг выглядит следующим образом:

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Шевченко, Трубин, Кривцов, Кирюханцев, Муравский, Бондарь, Сиприано, Дентиньо, Маркос, Веллингтон Нем, Тете, Бондаренко, Коваленко, Вакула, Мудрик, Коноплянка, Фернандо.

Стартовый свисток поединка Шахтер — Словацко прозвучит сегодня, 30 января, в 09:00 по киевскому времени. На официальном сайте дончан также доступна прямая видео-трансляция встречи.