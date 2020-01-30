Украина

В матче был забит один гол.

Донецкий Шахтер провел заключительный поединок первого сбора. Оппонентом "оранжево-черных" стал чешский Словацко. Победу одержали подопечные Луиша Каштру. Единственным голом в матче отметился Виктор Коваленко.

Таким образом, "горняки" подвели черту под первой частью зимних сборов. Сегодня команда вернется в Киев, а уже 2-го февраля Шахтер вернется в турецкий Белек, где вплоть до 9 февраля будет длиться вторая часть их подготовки к весенней части сезона.

Шахтер — Словацко 1:0

Гол: Коваленко, 56.

Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондарь, 36) — Степаненко (Антонио, 75), Патрик, Марлос (Тете, 75), Тайсон, Коноплянка (Коноплянка, 56) — Мораес (Сикан, 82).

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