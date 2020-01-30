Украина

Пока Динамо Киев готовится к возобновлению чемпионата Украины некоторые футболисты получили "новинки" от компании adidas.

Полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко получил бутсы Х19+ FG. Ультралегкий и ультратонкий верх бутс без шнурков позволяет хорошо чувствовать мяч. Низкий профиль и литая вставка на пятке обеспечивают устойчивость стопы. Перфорированная подошва адаптирована к быстрым маневрам на натуральном или искусственном газоне с высоким ворсом.



Капитан команды Сергей Сидорчук и защитник Денис Попов будут играть в COPA 20.1 — кожаные бутсы для газона с высоким ворсом.

Как отметили в adidas, мягкие бороздки на мыске из кожи кенгуру улучшают сцепление с мячом. Вшитый цельный язычок надежно фиксирует стопу. Вставки из термополиуретан смягчают давление в ключевых зонах. Эти бутсы идеальны, чтобы совершенствовать свою игру.



Нападающий Динамо Киев Фран Соль получил NEMEZIZ 19.1. Это гибкие бутсы для маневренной игры с эластичным верхом поддерживают правильное положение стопы, не влияя на стиль игры.



Георгий Цитаишвили получил Х 19.1. Бутсы выполнены из тонкой сетки, которая помогает уменьшить вес обуви и улучшить касание для молниеносной скорости на поле.