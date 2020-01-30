Руслан Костышин: Микроклимат в команде — одно из сильнейших качеств Колоса

Украина

Тренер остался доволен работой команды на первом турецком сборе.

Ковалевский Колос завершил первый этап подготовки к весенней части сезона и сейчас находится в Украине. Накануне вылета на второй сбор главный тренер команды Руслан Костышин поделился промежуточными впечатлениями от работы команды на сборах.

"В целом, работой на первом сборе я очень доволен. Нам очень повезло с погодой, не было никаких проблем с тренировкой. Есть некоторые претензии к спаррингам. Соперники хорошие, сильные были, но они играли не оптимальными составами, поэтому мы не смогли извлечь много полезной информации", — рассказал наставник в интервью клубному ТВ.

"Сложно сейчас дать оценку, потому что сейчас все немного уставшие. Сейчас очень важно правильно отдохнуть и восстановиться".

Также специалист оценил работу новичков и рассказал какой микроклимат в команде.

"Доволен их отношением к работе. Им пока тяжеловато приходится. Так исторически сложилось, что на первом сборе новички очень тяжело переносят наши нагрузки. Но через это проходили все. На втором сборе будет немного иной вид подготовки, поэтому, я думаю, там они оживут".

"С микроклиматом у нас никогда не было проблем. Можно сказать, это одна из наших сильных сторон. У нас очень дружный коллектив".

На второй турецкий сбор Колос вылетит в воскресенье, 2 февраля.