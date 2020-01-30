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  • Украина

    30 января 2020, 15:01

    Руслан Костышин: Микроклимат в команде — одно из сильнейших качеств Колоса

    Тренер остался доволен работой команды на первом турецком сборе.

    Руслан Костышин, фото ФК Колос
    Руслан Костышин, фото ФК Колос 30 января 2020, 15:01

    Ковалевский Колос завершил первый этап подготовки к весенней части сезона и сейчас находится в Украине. Накануне вылета на второй сбор главный тренер команды Руслан Костышин поделился промежуточными впечатлениями от работы команды на сборах.

    "В целом, работой на первом сборе я очень доволен. Нам очень повезло с погодой, не было никаких проблем с тренировкой. Есть некоторые претензии к спаррингам. Соперники хорошие, сильные были, но они играли не оптимальными составами, поэтому мы не смогли извлечь много полезной информации", — рассказал наставник в интервью клубному ТВ.

    "Сложно сейчас дать оценку, потому что сейчас все немного уставшие. Сейчас очень важно правильно отдохнуть и восстановиться".

    Также специалист оценил работу новичков и рассказал какой микроклимат в команде.

    "Доволен их отношением к работе. Им пока тяжеловато приходится. Так исторически сложилось, что на первом сборе новички очень тяжело переносят наши нагрузки. Но через это проходили все. На втором сборе будет немного иной вид подготовки, поэтому, я думаю, там они оживут".

    "С микроклиматом у нас никогда не было проблем. Можно сказать, это одна из наших сильных сторон. У нас очень дружный коллектив".

    На второй турецкий сбор Колос вылетит в воскресенье, 2 февраля.

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    ФК Колос (Ковалевка)

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