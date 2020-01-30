Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию контрольного матча украинского клуба.

В рамках зимнего подготовительного сбора Днепр-1 проводит товарищеский матч против Аустрии из Вены.

Поединок проходит в Турции и начался в 16:00 по киевскому времени. Следите за событиями этой встречи в видео онлайн-трансляции на нашем сайте:

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