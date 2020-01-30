Предлагаем вашему вниманию трансляцию контрольного матча украинского клуба.
Днепр-1 — Аустрия
30 января 2020, 16:30
В рамках зимнего подготовительного сбора Днепр-1 проводит товарищеский матч против Аустрии из Вены.
Поединок проходит в Турции и начался в 16:00 по киевскому времени. Следите за событиями этой встречи в видео онлайн-трансляции на нашем сайте:
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