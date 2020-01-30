Украина

Завершился товарищеский поединок в Турции, в котором Днепр-1 сыграл против австрийской Аустрии.

Подопечные Дмитрия Михайленко не смогли ничего противопоставить своему сопернику из города Вена, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Днепр-1 — Аустрия 0:3

Голы: Эдомводжи, 34, Грюнвальд, 59 (пен.), Саркария, 80

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 60), Полевой (Шаповал, 46), Логинов (Лопиренок, 46, Беляев, 66), Папа Гуйе (Сваток, 46), Адамюк (Чичиков, 60), Батагов (Кравченко), Снижко (Ди Франко, 46), Когут (Вакулко, 46), Назаренко (Коркишко, 46), Тейлор (Булеца, 46), Хобленко (Супряга, 46).

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