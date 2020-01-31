Украина

Полузащитник дончан прокомментировал турецкие сборы клуба.

Хавбек Олимпика Максим Тейшейра очень доволен первым сбором команды.

"Мне очень понравились сборы. В Анталии оптимальные условия для подготовки. Считаю, что мы уже находимся в отличных физических кондициях", — заявил Тейшейра официальному сайту клуба.

"Думаю, на втором сборе мы больше будем работать над деталями. Есть много тактических моментов, о которых нам постоянно говорит Висенте. Не все получается, но мы стараемся впитывать его виденье игры".

В ночь с 31 января на 1 февраля Олимпик отправится на второй сбор в Турцию. Там команда проведет 5 спаррингов за две недели.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.