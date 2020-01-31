Украина

Нападающий остался доволен подготовкой Олимпика.

Нападающий Олимпика Максим Дегтярев подвел итог первому тренировочному сбору команды.

"Первые сборы прошли на высшем уровне. Это касается не только тренировочного процесса и спаррингов, но и условий пребывания в Анталии".

"Мы тренируемся на отличных полях, нам противостояли хорошие соперники. Хочется лишь поблагодарить за все президента".

"Команда, считаю, готова процентов на 70, но ещё есть второй сбор. Не сомневаюсь, что наш тренерский штаб сумеет подготовить команду на все 100", — сказал Дегтярев официальному сайту клуба.

Также свое мнение о подготовке ко второй половине сезона высказал полузащитник Евгений Пасич.