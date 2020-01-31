Украина

Хавбек дончан высказался о будущих целях команды.

Полузащитник Олимпика Евгений Пасич подвел итоги первого тренировочного сбора команды, а также рассказал о целях на остаток сезона.

"Впечатления от сборов только позитивные. За время отпуска все соскучились за футболом и друг за другом. Каких-то сверх нагрузок не было, мы больше работали над тактикой. Что касается спаррингов, то нам противостояли интересные команды, неуступчивые, но радует, что мы смогли навязать им всем свою игру. Думаю, команда готова процентов на 75".

"Еще есть некоторые тактические аспекты, которые нам необходимо подтянуть. Олимпик будет бороться за первую шестерку, это могу сказать точно", — сказал Пасич официальному сайту клуба.

Ранее о подготовку ко второй половине сезона поведал атакующий полузащитник команды Максим Тейшейра.