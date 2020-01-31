Украина

"Горняки" проведут спарринги с представителями Северной Македония, Дании, Латвии и Словении.

Донецкий Шахтер 2-го числа начнет второй этап подготовки к весенней части сезона УПЛ и поединкам плей-офф Лиги Европы.

Пресс-служба дончан объявила имена спарринг-партнеров на втором турецком сборе в Белеке.

5 февраля, 10:30. Шахтер – Македония ГП (Северная Македония)

5 февраля, 16:00. Шахтер – Сеннерйюск (Дания)

8 февраля, 16:00. Шахтер – Олимпия (Словения)

9 февраля, 09:00. Шахтер – Вентспилс (Латвия)

Стоит отметить, что 5-го февраля "горняки" встретятся с датским Сеннерйюском, за который на правах аренды из Мидтьюланна выступает украинец Артем Довбик. А 9-го февраля соперником Шахтера станет латвийский Вентспилс, чьи ворота защищает Константин Махновский.

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