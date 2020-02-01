Украина

Опытный голкипер снова остался вне команды.

"Приазовцы" проведут второй тренировочный сбор в Турции. Рустам Худжамов опять не поехал вместе с командой.

Состав Мариуполя:

Вратари: Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Павел Кравцов

Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Данил Сагуткин, Богдан Романюк, Кирилл Романюк

Полузащитники: Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук

Нападающие: Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдал, Станислав Библик, Артем Дудик.

Второй тренировочный сбор займет у коанды 12 дней. За этот период подопечные Бабича проведут шесть товарищеских поединков: Стрипфинг (Австрия), Славия (Чехия), Черноморец, Локомотив (Грузия). Еще два соперника пока неизвестны.

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