Украина

Наставник СК Днепр-1 высказался о работе команды на тренировочном сборе в Турции.

Днепр-1 провел свой последний контрольный поединок в рамках первого тренировочного сбора в Турции, минимально проиграв чешской Сигме (0:1).

Главный тренер команды Дмитрий Михайленко подвел итоги сбора, рассказав об аспектах, над которыми его подопечным нужно еще работать.

"Пока есть только кусочки игры. Если говорить сугубо о сегодняшней игре, то вроде не давали сопернику создать много моментов, но и сами не могли создать опасность у чужих ворот".

"Наша основная проблема — нужно улучшить игру в атаке. Пока мы мало угрожаем воротам. Надо сделать игру более вертикальной, больше направлять игроков атаки на открывание в пространстве за спинами защитников", — приводит слова Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Украинский специалист также поделился мнением об игре новичков Днепра-1.

"Конечно, нужно время. Кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые пропустили длительное время, а другие быстрее набирают форму. Адамюк, в частности, выбыл из-за болезни. Мы еще не наигрывали состав, просто смотрели разные связи, давали возможность кому-то сыграть свои 5 минут, а кому-то — 60. Состав будем наигрывать на втором сборе", — добавил тренер Днепра-1.

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