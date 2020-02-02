Украина

"Бело-зеленые" пропустили на старте поединка единственный гол в матче.

Полтавская Ворскла провела очередной спарринг на турецком сборе. Соперником команды Юрия Максимова был сербский Спартак из Суботицы.

Матч завершился минимальным поражением украинского коллектива.

Ворскла — Спартак Суботица 0:1

Гол: гол Спартака, 3.

Ворскла (1-й тайм): Резник — Альюин, Баенко, Мельничук, Пердута, Скляр, Стрижак, Кане, Степанюк, Кулач.

Ворскла (2-й тайм): Резник (Фесюн, 60) — Мартыненко (Мельничук, 82), Чеснаков, Сапай, Якубу, Артур, Опанасенко, Белый, Шахич, Габелок, Васин.

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