"Бело-зеленые" пропустили на старте поединка единственный гол в матче.
Ворскла - Спартак Суботица, фото ФК Ворскла
02 февраля 2020, 18:23
Полтавская Ворскла провела очередной спарринг на турецком сборе. Соперником команды Юрия Максимова был сербский Спартак из Суботицы.
Матч завершился минимальным поражением украинского коллектива.
Ворскла — Спартак Суботица 0:1
Гол: гол Спартака, 3.
Ворскла (1-й тайм): Резник — Альюин, Баенко, Мельничук, Пердута, Скляр, Стрижак, Кане, Степанюк, Кулач.
Ворскла (2-й тайм): Резник (Фесюн, 60) — Мартыненко (Мельничук, 82), Чеснаков, Сапай, Якубу, Артур, Опанасенко, Белый, Шахич, Габелок, Васин.
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