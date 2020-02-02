Украина

Команды голами не отметились.

Черниговская Десна завершила вничью товарищеский матч против Сараево из Боснии и Герцеговины.

Следующий спарринг "северяне" проведут против либерецкого Слована.

Десна — Сараево 0:0

Десна (1-й тайм): Паст — Старенький, Тамм, Гитченко, Западня, Арвеладзе, Домбровский, Гуцуляк, Тотовицкий, Кузик, Филиппов.

Десна (2-й тайм): Литовка — Имереков, Картушов, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля, Хлебас, Калитвинцев, Будковский, Гитченко (Мочуляк, 76).

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