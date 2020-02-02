Команды голами не отметились.
Десна - Сараево, фото фК Десна
02 февраля 2020, 18:28
Черниговская Десна завершила вничью товарищеский матч против Сараево из Боснии и Герцеговины.
Следующий спарринг "северяне" проведут против либерецкого Слована.
Десна — Сараево 0:0
Десна (1-й тайм): Паст — Старенький, Тамм, Гитченко, Западня, Арвеладзе, Домбровский, Гуцуляк, Тотовицкий, Кузик, Филиппов.
Десна (2-й тайм): Литовка — Имереков, Картушов, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля, Хлебас, Калитвинцев, Будковский, Гитченко (Мочуляк, 76).
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