Украина

Тренерский штаб сборной Украины U-21 будет наблюдать за спаррингами украинских команд.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, а также его помощники Василий Кардаш и Александр Мелащенко сегодня отправятся в Турцию, сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В течение 10 дней они будут наблюдать за потенциальными игроками Украины U-21 в составе украинских клубов в спаррингах. За этот период клубы проведут около 40 игр, часть из которых посетят Ротань и его помощники.

Следующий матч сборная Украины U-21 проведет 27 марта против Мальты в рамках отбора на молодежный Евро-2021.

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