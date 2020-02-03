Украина

Завершился товарищеский матч между ПФК Львов и Воеводиной.

Львов продолжает готовиться к новому сезону. На этот раз коллектив Егише Меликяна в Турции играл против Воеводины.

На протяжении всей игры обе команды выдали очень бойцовскую игру, но ни одна из них не смогла создать реальную возможность для взятия ворот.

На протяжении большей части матча, и особенно во втором тайме, Воеводина владела мячом больше, чем Львов, но из-за отсутствия лучшего финиша и хорошей игры в защите украинской команды результат оставался неизменным до конца матча.

Львов – Воеводина 0:0.

По материалам официального сайта Воеводины.

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