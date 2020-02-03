Украина

Полузащитник Владимир Аржанов покинул тренировочный лагерь львовской команды.

Бывший футболист Черноморца и ряда других команд Владимир Аржанов находился на просмотре в Карпатах.

Тем не менее, как сообщил официальный сайт львовян, с 34-летним футболистом не стали подписывать контракт и он покинул тренировочный лагерь Карпат.

Последним клубом Аржанова был одесский Черноморец.

Он отыграл 10 матчей в Первой лиге за "моряков" и забил 2 гола.

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