Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор спарринга с участием александрийцев.

В товарищеском матче не тренировочном сборе в Турции Александрия одержала минимальную победу над казахстанским Кайсаром. Единственным голом в составе "желто-черных" на 36-й минуте отличился полузащитник Евгений Протасов.



Александрия — Кайсар 1:0

Гол: Протасов, 36.

Александрия (1-й тайм): Билык, Протасов, Довгий, Пашаев, Грицук, Гречишкин, Шендрик, Вантух, Дубра, Третьяков, Ситало.

Александрия (2-й тайм): Панькив, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Стецков, Мишенко, Банада, Запорожан, Лучкевич, Гордиенко, Безбородько.

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