Украина

Наставник львовян прокомментировал результат команды в спарринге.

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился своим мнением о ничьей с Воеводиной (0:0) на тренировочной сборе в Турции.

"Как для первого матча на сборах – результат очень хороший. Но в этой игре я увидел, над чем нам еще предстоит работать. Поэтому нас ждет еще немало работы впереди. Есть ошибки, над которым надо работать, которые надо исправлять, чтобы избежать в дальнейшем.

Но также я увидел, что футболисты стараются, пытаются выполнять те тренерские установки, над которыми мы работаем на сборах. Но стоит отметить и уровень соперника. Не все удавалось из-за их игры. Но это позволит нам лучше подготовиться к матчам чемпионата.

Во время игры было видно, что футболистам немного трудно. Но так и должно быть. Если бы им было легко, то это означало, что мы в нашей подготовке делаем что-то не так. В такой игре и не стоит ожидать увидеть свежести, динамики. Футболисты постоянно тренируются, закладывается их физическая форма на весь год. Поэтому для таких матчей это обычное явление.

Во вторник, 4 февраля, будет только одна тренировка. Те же игроки, которые играли против Воеводины, будут проходить восстановительные процедуры. Вечером всех ожидает тактическая подготовка. На следующий матч 5 февраля выйдут те игроки, которые не попали в стартовый состав на первую игру. Я хочу, чтобы все футболисты получили игровую практику на сборе. Чтобы каждый получил возможность показать, на что он способен. У нас нет такого, что есть первый состав, и есть второй. Тренерский штаб отталкивается от того, кто как себя проявляет на тренировках и играх", – рассказал Меликян в интервью официальному сайту клуба.

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