Украина

Полузащитник ковалевцев рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

Хавбек Колоса Евгений Морозко очень доволен грядущими спаррингами команды на вторых сборах в Турции.

"Мы поспали два часа всего лишь, но ничего – сейчас нас хорошо встряхнули, мы пробежались, потренировались, сейчас восстановимся. С четвертого февраля уже начинается полноценный сбор", — отметил Морозко в эфире Футбол News.

"На первом сборе у нас было больше физических нагрузок, а сейчас будет еще и тактика. Будем совмещать эти аспекты, чтобы улучшить нашу игру. Нас ожидают хорошие игры, хорошие спарринги. Думаю, мы себя проявим".

Седьмого февраля Колос сыграет свой первый матч на втором сборе – против представителя чемпионата Узбекистана Насафа.

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