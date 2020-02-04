Заря показала, в каких условиях футболисты готовятся к возобновлению сезона в Турции.
Андрейс Цыганикс, фото из Инстаграма игрока
04 февраля 2020, 13:05
До 15 февраля Заря будет работать в Турции над подготовкой к возобновлению сезона. Клубная пресс-служба решила показать быт футболистов за пределами поля. В объектив попали Джоэль Абу Ханна и Андрейс Цыганикс.
На втором сборе Заря планирует провести три спарринга: Ордабасы (6 февраля), Железничар (10 февраля), Торпедо-БелАЗ (14 февраля).
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