Десна уступила Словану

Чешский коллектив добыл волевую победу над "северянами".
Десна - Слован Либерец, фото ФК Десна
04 февраля 2020, 15:16
Черниговская Десна в рамках подготовки к весенней части сезона провела очередной спарринг. Соперником команды Александря Рябоконя выступил представитель высшего дивизиона Чехии Слован Либерец.
На гол Калитвинцева на старте поединка чехи ответили двумя в первом же тайме.
Десна — Слован Либерец 1:2
Голы: Калитвинцев, 7 — Рондич, 17, 37.
Десна: Литовка (Паст, 46) — Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).
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