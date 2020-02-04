Десна уступила Словану

Украина

Чешский коллектив добыл волевую победу над "северянами".

Черниговская Десна в рамках подготовки к весенней части сезона провела очередной спарринг. Соперником команды Александря Рябоконя выступил представитель высшего дивизиона Чехии Слован Либерец.

На гол Калитвинцева на старте поединка чехи ответили двумя в первом же тайме.

Десна — Слован Либерец 1:2

Голы: Калитвинцев, 7 — Рондич, 17, 37.

Десна: Литовка (Паст, 46) — Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).