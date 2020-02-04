Де Пена забил гол ударом через себя

Украина

Уругвайскому вингеру удался шикарный удар в двухсторонке Динамо.

Футболисты Динамо продолжают готовиться к возобновлению сезона в турецком Белеке. После ряда упражнений игроки провели несколько матчей семь на семь. В одном из таких шикарным голом отметился Карлос Де Пена.

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Уже завтра, пятого февраля, Динамо проведет первый спарринг на втором сборе – против словенской Олимпии.