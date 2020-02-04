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    04 февраля 2020, 15:47

    Де Пена забил гол ударом через себя

    Уругвайскому вингеру удался шикарный удар в двухсторонке Динамо.

    Карлос Де Пена, ФК Динамо
    Карлос Де Пена, ФК Динамо 04 февраля 2020, 15:47

    Футболисты Динамо продолжают готовиться к возобновлению сезона в турецком Белеке. После ряда упражнений игроки провели несколько матчей семь на семь. В одном из таких шикарным голом отметился Карлос Де Пена.

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    Уже завтра, пятого февраля, Динамо проведет первый спарринг на втором сборе – против словенской Олимпии.

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