Перович: В игре Зари виден настоящий европейский стиль

Украина

Футболист отметил прекрасную атмосферу внутри команды.

Зимний новичок луганской Зари Михайло Перович прокомментировал период адаптации в новом клубе.

"Атмосфера в луганской Заре прекрасная. Все ребята отличные и доброжелательные. Это большой плюс. Адаптироваться не составит проблем, особенно учитывая тот факт, что в некоторых аспектах мне помогает Никола Василь", — приводит слова новичка официальный сайт луганчан.



Футболист выделил факторы, которые отличаются в системе подготовки Зари по сравнению с его предыдущим клубом Будучностью.

"Здесь сложнее и больше приходится работать. Тут занятия более интенсивные, больше работы с мячами. Если сравнивать сборы в Будучности и в Заре, то в Заре они проходят тяжелее. Буду стараться расти и прогрессировать вместе с командой".



К квалификации к нынешней Лиги Европы Перович уже встречался с Зарей и даже отметился голом.

"Да, было такое. Перед игрой в квалификации Лиги Европы мы детально изучали луганчан, и я многое узнал о моей нынешней команде. Заря играла и играет в хороший, агрессивный футбол. Виден настоящий европейский стиль. Уверен, что благодаря такой игре мы можем добиться хороший результатов в нынешнем сезоне. Сейчас мы идем на третьем месте, уступая Динамо всего лишь два очка. Хочется быть как можно выше. Нужно сделать все, для того, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы. А там кто знает, может нам выпадет возможность попробовать себя и в Лиге Чемпионов".