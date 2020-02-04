Украина

Дончане одержали очередную победу на сборах.

На тренировочном сборе Олимпик одержал очередную победу. В этот раз команда Гомеса забила четыре безответных гола болгарскому Локомотиву.

К слову, дончане предыдущий матч завершили с таким же счетом, обыграв Спартак Суботицу.

Олимпик – Локомотив 4:0

Голы: Цымбалюк, 40, Шахаб, 61, Кравчук, 63, Дегтярев, 90

Олимпик (1 тайм): Крынский — игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк

Олимпик (2 тайм): Альими — Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб.