ФК Львов объявил о подписании Клименчука и Ходаковского

Украина

Оба игрока подписали двухлетний контракт.

Футбольный клуб Львов заключил соглашения с полузащитником Никитой Ходаковским и защитником Егором Клименчуком.

Контракты обоих футболистов с "сине-золотыми" подписаны сроком на два года.

Ходаковский некоторое время находился в команде на просмотре. Футболист отыграл в спаррингах против Миная и Воеводины, после чего сумел убедить тренерский штаб в нужде подписания с ним контракта. 23-летний опорник перебрался во Львов из черновицкой Буковины.

Клименчук перебрался с "львам" на правах свободного агента. Последним клубом 22-летнего левого защитника был донецкий Олимпик, но 1-го января этого года у игрока закончился контракт с дончанами.