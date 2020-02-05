ФК Львов объявил о подписании Клименчука и Ходаковского

Оба игрока подписали двухлетний контракт.
Егор Клименчук и Андрей Панькив (гендиректор ФК Львов), фото ФК Львов
05 февраля 2020, 10:29
Футбольный клуб Львов заключил соглашения с полузащитником Никитой Ходаковским и защитником Егором Клименчуком.
Контракты обоих футболистов с "сине-золотыми" подписаны сроком на два года.
Ходаковский некоторое время находился в команде на просмотре. Футболист отыграл в спаррингах против Миная и Воеводины, после чего сумел убедить тренерский штаб в нужде подписания с ним контракта. 23-летний опорник перебрался во Львов из черновицкой Буковины.
Клименчук перебрался с "львам" на правах свободного агента. Последним клубом 22-летнего левого защитника был донецкий Олимпик, но 1-го января этого года у игрока закончился контракт с дончанами.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.