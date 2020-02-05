Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию товарищеского поединка киевлян.

Динамо проведет первый контрольный поединок на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этой встрече станет Олимпия из Любляны.

Матч Динамо – Олимпия состоится в Белеке и начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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