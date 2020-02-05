Шахтер — Македония ГП 2:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор спарринга между Шахтером и Македонией ГП.
Шахтер - Македония ГП, фото ФК Шахтер
05 февраля 2020, 14:22
В Турции состоялся товарищеский матч между донецким Шахтером и Македонией ГП.
Шахтер – Мамедония ГП 2:0
Голы: Тете, 13, Фернандо, 44
Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).
Македония ГП (стартовый состав): Йовановски, Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковски, Робсон, Божиновски, Алексовски, Трайкоски, Воша, Блажевски.
Предупреждения: Воша, Блажевски.
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