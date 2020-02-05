Украина

Защитник Зари Богдан Михайличенко может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Богдан Михайличенко попал в сферу интересов Вердера — сообщает transfermarketweb.com.

Защитник Зари, контракт которого луганский клуб выкупил у Динамо, может пополнить Вердер во время летнего трансферного окна.

Контракт с Зарей, которую тренирует экс-наставник "музыкантов" Виктор Скрипник, действует до июня 2023 года. Его примерная трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро.

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