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Football.ua подводит итог ударного игрового дня дончан на вторых сборах в Турции.

Наиболее плотный график в начале второй части футбольного сезона из команд-участниц Украинской Премьер-лиги будет иметь действующий чемпион — донецкий Шахтер, которому предстоит выступление на стадии 1/16 финала второго по престижности клубного турнира Старого Света. Поединок в Харькове против лиссабонской Бенфики, с которого "горняки" и начнут череду официальных матчей в 2020-м году, уже виднеется на горизонте, так что тренерскому штабу дончан, который возглавляет португальский специалист Луиш Каштру, предстоит выдавать на-гора результат своей работы в зимний период уже в ближайшем будущем.

"Оранжево-черные" вновь вернулись на поля турецкого Белека и близлежащих к нему окрестностей после небольших каникул в столице Украины, с целью провести вторую часть тренировочных сборов. Контрольных поединков Луиш Каштру на этот период запланировал лишь четыре, преследуя тем самым ранее озвученное требование не перегрузить футболистов еще до ключевого двухматчевого еврокубкового противостояния.

А поскольку времени на раскачку у Шахтера было не так уж много, то провести сразу два поединка в один день тренерскому штабу дончан не выдалось такой уж и необычной идеей. Относительно ранним утром среды, 5 февраля 2020-го года, "горнякам" предстояло сыграть против достаточно "экзотического" футбольного клуба Македония Герче Петров, который в прошлом розыгрыше местного "элитного" первенства занял итоговую пятую позицию.

Начать первый поединок во второй части тренировочного сбора своей команды Луиш Каштру доверил игрокам ближайшего резерва. Нашлось место в стартовом составе дончан даже для молодого Дмитрия Крыськива, который был приглашен для участия в процессах внутри "взрослой" команды из молодежного состава "горняков".

Если давать обобщенную оценку действиям такого состава дончан, то можно смело сказать, что северомакедонский соперник был попросту "раскатан", причем, в достаточно элегантном стиле. Сказался "класс" футболистов Шахтера, которого, даже в его далеком от оптимального виде, вполне хватило для итоговой победы в противостоянии. Что тут говорить, если Анатолий Трубин отработал первый тайм в воротах коллектива Каштру, так ни разу и не коснувшись мяча.

Однако нельзя сказать, что на фоне такого соперника кто-то из дончан показывал уж очень выдающуюся игру. Банальной ловкости Тете и удачи Фернандо хватило для обеспечения итогового успеха еще до ухода команд на перерыв, а во втором тайме тренерский штаб "горняков" еще немного поиграл с заменами, которые привели лишь к укреплению уже добытых Шахтером позиций.

О действиях линии обороны подопечных Луиша Каштру говорить не приходилось по простой причине неимения весомых для этого поводов. Одно лишь появление Богдана Бутко с первых минут (фланговый защитник отыграл весь поединок) вызывало вопросы. Если не удастся найти для данного исполнителя клуб для продолжения карьеры уже в зимнее межсезонье, то Шахтеру придется периодически заигрывать игрока в составе дабы поддержать хоть какую-то рыночную привлекательность. Да и возвращение Додо из стана Олимпийской сборной Бразилии если и произойдет, то уже ближе к матчу против Бенфики, что сделает невозможным его "мягкое" внедрение в уже обязанный должным образом быть отлаженный механизм Шахтера.

Однако явно не на действия Бутко, при всем уважении к игроку, необходимо было обращать внимание. В очередной раз отмечаем высокий уровень подготовки у Маркоса Антонио, который выступал в роли единственного связующего звена между линиями обороны и атаки своей команды, в то время как Бондаренко и Крыськив (и его сменщики по ходу встречи), были заточены на игру ближе к главному атакующему звену.

Неплохую динамику показывал и Тете, дриблинг которого, особенно на фоне "тяжелых" македонцев, выглядел достаточно эффектно. Не особо заявили о себе в этой встрече лишь выходившие на замену игроки. Дентиньо не повезло больше всех — бразилец по итогам одного из эпизодов оказался на газоне, в результате чего его выступление во встрече против северомакедонского соперника продлилось лишь 14 минут. Даниил Сикан, Веллингтон Нем, Владислав Вакула и Назарий Муравский, хотя и не допускали ошибок в действиях на футбольном поле, но никоим образом не смогли всколыхнуть поединок, который дончане решили "доводить" сразу после свистка к началу второго тайма.

Две контрольные встречи, которые Шахтер провел в отчетный день, объединял лишь фактор погодных условий. Еще в конце встречи против Македонии ГП над футбольным полем "Regnum Sports Center" начали собираться тучи, из которых со временем и было вылито изрядное количество жидкости на газон. Не успокоилась стихия и перед началом игры дончан против датского коллектива под названием Сеннерйюск, который в рамках прошлого розыгрыша внутреннего первенства занял итоговую одиннадцатую позицию.

Во встрече со "львами" Луиш Каштру сделал акцент на основную группу исполнителей, в которой лишь одна фамилия продолжает вызывать вопросы. Готов ли Виктор Коваленко сыграть в качестве основного игрока в созидательной части построения Шахтера? Аргументы по обе стороны ответов на этот вопрос и предстоит подыскать тренерскому штабу дончан во время второй части сборов.

Прошел определенный промежуток времени от предыдущего выступления такой комбинации исполнителей Шахтера, однако игра против норвежской команды стала лишь продолжением обкатки рабочих схем взаимодействий между игроками. Чемпион Украины контролировал темп поединка в привычной ему манере — через мелкий пас по всей ширине фронта наступления с завершающими передачами на обострение в штрафную.

Главным отличием игры против Сеннерйюска стала апробация одного из наиболее примечательных ходов Каштру по ходу первой половины сезона: смены флангов для крайних защитников. Именно на фоне перемещения Болбата на левую часть наступления "горнякам" удалось провести свой второй мяч в этой встрече.

Иных любопытных тренерских ходов в этом матче мы не увидели. Каштру заблаговременно сообщил, что второй сбор будет посвящен процессу получения футболистами максимального количества игрового времени, что делает невозможным большое число замен по ходу матча. При такой расстановке акцентов тренерским штабом, искать что-либо новое в игре Шахтера на данный момент — гиблое дело. Португальский тренер — консерватор с точки зрения костяка команды, однако параллельным курсом дончане стараются взрастить целую группу игроков, которые в подходящий момент сезона получат свой шанс.

И в то же время, проблемы дончан в обороне никуда не ушли, чему прямым свидетельством выступают два пропущенных гола в поединке против Сеннерйюска. Автогол Кривцова в первом тайме пришел после подачи с углового. Какие трудности испытывают "горняки" во время стандартов у своих ворот уже давно известно. Знает это и Бенфика. А вот что действительно тревожно, так это то, с какой легкостью Матвиенко и Кривцова в конце матча нанизывали на дриблинге не самые скоростные нападающие норвежской команды.

Хотя, контрольные матчи для того и нужны в расписании тренировочного процесса, чтобы показать тренерскому штабу назревшие проблемы. Каштру получил новую порцию для размышлений, и уже через несколько дней у нас появится возможность посмотреть за процессом исправления ошибок. Шахтер сыграет против словенской Олимпии, которую киевское Динамо разнесло со счетом 5:0 в одном из своих последних поединков в Белеке. Матч пройдет 8-го февраля 2020-го года в 16:00.