Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Динамо и Олимпией.
Динамо - Олимпия, фото ФК Динамо
06 февраля 2020, 08:04
На турецком сборе киевское Динамо провело очередной спарринг. Соперниками команды Алексея Михайличенко стала Олимпия из Любляны.
Динамо — Олимпия 5:0
Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90.
Динамо (стартовый состав): Бущан — Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский — Соль.
Динамо (с 67-й минуты): Бойко — Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко — Шапаренко, Андриевский, де Пена — Караваев, Сухоручко, Русин
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.