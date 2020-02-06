Украина

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Динамо и Олимпией.

На турецком сборе киевское Динамо провело очередной спарринг. Соперниками команды Алексея Михайличенко стала Олимпия из Любляны.

Динамо — Олимпия 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90.

Динамо (стартовый состав): Бущан — Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский — Соль.

Динамо (с 67-й минуты): Бойко — Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко — Шапаренко, Андриевский, де Пена — Караваев, Сухоручко, Русин

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