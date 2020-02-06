Украина

Специалист заявил, что остался недоволен игрой команды в спарринге против боснийцев.

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар прокомментировал поединок своей команды в товарищеской игре против Тузла Сити (0:1).

"Сегодня были неблагоприятные погодные условия, которые помешали обоим командам продемонстрировать свою лучшую игру. Сегодняшний матч нужно разделить на два совершенно разных тайма. В первой половине встречи мы больше владели мячом, у нас работало взаимодействие на футбольном поле", — цитирует наставник официальный сайт львовян.

"Мы превосходили соперника по контролю игры и создавали некоторые моменты у ворот Тузла Сити. Однако позволили боснийцам создать несколько возможностей у наших владений. Также сами себе привезли гол, но несмотря на все наши попытки сравнять счет, сделать это так и не удалось. Отмечу, что у нас было желание отыграться, однако где-то не хватало мастерства в завершающей фазе атаки. Считаю, что ребята были еще тяжелыми, потому что мы работаем в двухразовом режиме тренировок, поэтому сегодня нам не хватало свежести в игре и где-то присутствовали ошибки в простых ситуациях".

"После перерыва игра с точки зрения ее организации сломалась: у нас на просмотре были некоторые игроки, которые меня совершенно не впечатлили, и несколько наших ребят играли не на своих позициях. Во втором тайме мне было важно отследить индивидуальные качества игроков, и я получил определенную информацию. В целом же, если говорить по игре, то я не доволен", — заключил тренер.

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