Украина

Вашему вниманию видеообзор матча между Карпатами и Тузлой Сити.

Львовские Карпаты провели товарищеский поединок против боснийской Тузла Сити.

Карпаты – Тузла Сити 0:1

Гол: Арежина, 27

Карпаты: Кудрик, Дубинчак (Лях, 46), Халл (Гиоргадзе, 46), Веремеенко (Слива, 62), Якимец, Клец (Козак, 46), Назарина (Хахлев, 46), Притула (Толочко, 46), Пасич (Дженнингс, 46), Танчик (Лейоус, 46), Кадимян (игрок на просмотре, 46, Бойчук, 68).

Тузла Сити: Фейжич, Моррис, Ефендич, Лекович, Кожич, Хасанович, Хаджанович, Арежина, Црнкич, Кулович, Баджи.

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