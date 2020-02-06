Украина

Бразилец вновь намекнул о своем несчастливом пребывании в клубе.

Хавбек донецкого Шахтера Тайсон опубликовал новый пост в своем Instagram. В публикации 32-летний футболист вновь рассказал о своих переживаниях, намекая о том, что руководство "горняков" насильно удерживает футболиста.

Новое фото в социальной сети Тайсон подписал следующим выражением: "Тишина, спокойствие и терпение. Возможно, это один из способов борьбы с несправедливостью".



На прошлой неделе, также посредством Instagram, Тайсон открыто заявил, что Шахтер не хочет отпускать его в другой клуб.

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