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Бразилец не покинет донецкий клуб этой зимой.

Полузащитник Шахтера Тайсон продолжает публикацию мотивирующих постов в Инстаграме. В этот раз он выложил свое задумчивое фото в намокшем капюшоне, сопроводив подписью: "Continue de pé. Continue pela fé", что можно перевести как "Продолжаю стоять. Продолжаю верить".

Неизвестно, имел ли Тайсон в виду веру в то, что покинет "горняков" этой зимой, однако один из пользователей написал: "Давай используем краудфандинг, чтобы выкупить твой контракт". Бразилец, однако, не верит в эту затею: "Шахтер не хочет меня отпускать", — написал он.

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Ранее Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с Шахтером.

В нынешнем сезоне на счету Тайсона семь голов и шесть ассистов за Шахтер в 13 матчах Премьер-лиги, но ни одного результативного действия в пяти играх Лиги чемпионов.