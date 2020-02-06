Мариуполь вырвал победу над Стрипфингом, проигрывая по ходу матча в два гола

"Приазовцы" совершили шикарный камбек во втором тайме.
Мариуполь - Стрипфинг, фото ФК Мариуполь
06 февраля 2020, 12:33
Футбольный клуб Мариуполь продолжает готовится к весенней части сезона. Подопечные Александра Бабича провели очередной спарринг — против австрийского Стрипфинга.
Украинский коллектив проигрывал 0:2, но сумела= вырвать победу за счет трех голов во втором тайме.
Мариуполь - Стрипфинг 3:2
Голы: Чурко, 55 (пен), Кулаков, 80, Топалов, 90 — Сулимани, 30, Хейникер, 49.
Мариуполь: Поспелов — Дава, Сагуткин, Быков, Путря, Петерман, Игнатенко, Кащук, Корниенко, Чурко, Фомин (Библик, 33).
Мариуполь (с 62-й минуты): Поспелов — Чоботенко, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Мишнев, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.