Украина

Стал известен стартовый состав киевлян на матч.

Динамо проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом поединке станет норвежский Стремсгодсет.

Стартовые состав "бело-синих" на этот матч выглядит следующим образом:

Матч Динамо – Стремсгодсет состоится в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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