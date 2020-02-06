Луганчане завершили очередной контрольный поединок.
Тренировка Зари, фото Заря
06 февраля 2020, 18:22
Завершился товарищеский поединок на тренировочном сборе Зари, в котором команда Скрипника сумела обыграть Ордабасы.
К слову, следующим соперником луганчан будет команда из Косово — Фламуртари.
Заря — Ордабасы 3:0
Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75
Заря: Махарадзе (Василь, 46), Тымчик, Чеберко, Иванисеня, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Леднев, Хомченовский, Кабаев, Перович.
Заря, начиная с 60 минуты: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Артём Громов, Максим Лунёв, Андрейс Цыганикс, Игорь Чайковский, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Артём Мильченко, Дмитрий Поддубный.