Украина

Подопечные Александра Бабича трижды огорчили соперника.

Приазовцы проводили второй товарищеский поединок за день. Очередным соперником на сборах стала софийская Славия.

Несмотря на не лучшие погодные условия, подопечные Александра Бабича отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Мариуполь — Славия 3:0

Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, Танковский, 86

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов — Мишнев, Чех, Федорчук — Полегенько, Топалов, Кулаков

с 62-й минуты: Гальчук — Быков, Сагуткин, Петерман — Дудик, Игнатенко,Танковский, Байдал, Корниенко - Чурко, Фомин

Славия (стартовый состав): Георгиев, Христов, Филипов, Гамаков, Попадийн, Кръстев, Йомов, Карабелов, Иванов, Стоев, Чунчуков