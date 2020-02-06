Подопечные Александра Бабича трижды огорчили соперника.
ИГРОКИ МАРИУПОЛЯ, ФОТО ФК МАРИУПОЛЬ
06 февраля 2020, 18:56
Приазовцы проводили второй товарищеский поединок за день. Очередным соперником на сборах стала софийская Славия.
Несмотря на не лучшие погодные условия, подопечные Александра Бабича отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Мариуполь — Славия 3:0
Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, Танковский, 86
Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов — Мишнев, Чех, Федорчук — Полегенько, Топалов, Кулаков
с 62-й минуты: Гальчук — Быков, Сагуткин, Петерман — Дудик, Игнатенко,Танковский, Байдал, Корниенко - Чурко, Фомин
Славия (стартовый состав): Георгиев, Христов, Филипов, Гамаков, Попадийн, Кръстев, Йомов, Карабелов, Иванов, Стоев, Чунчуков