Приазовцы проводили второй товарищеский поединок за день. Очередным соперником на сборах стала софийская Славия.

Несмотря на не лучшие погодные условия, подопечные Александра Бабича отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Мариуполь — Славия 3:0
Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, Танковский, 86

Мариуполь:  Гальчук — Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов — Мишнев, Чех, Федорчук — Полегенько, Топалов, Кулаков

с 62-й минуты:  Гальчук — Быков, Сагуткин, Петерман — Дудик, Игнатенко,Танковский, Байдал, Корниенко - Чурко, Фомин

Славия (стартовый состав):  Георгиев, Христов, Филипов, Гамаков, Попадийн, Кръстев, Йомов, Карабелов, Иванов, Стоев, Чунчуков