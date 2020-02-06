Украина

Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка.

На тренировочном сборе луганская Заря одержала победу над Ордабасы в контрольном поединке, забив три безответных гола.

В следующем поединке подопечные Скрипника сыграют против Фламуртари — команды, которая представляет Косово.

Заря — Ордабасы 3:0

Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75

Заря: Махарадзе (Василь, 46), Тымчик, Чеберко, Иванисеня, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Леднев, Хомченовский, Кабаев, Перович.

Заря, начиная с 60 минуты: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Артём Громов, Максим Лунёв, Андрейс Цыганикс, Игорь Чайковский, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Артём Мильченко, Дмитрий Поддубный.