Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка.
Тренировка Зари, фото Заря
06 февраля 2020, 21:59
На тренировочном сборе луганская Заря одержала победу над Ордабасы в контрольном поединке, забив три безответных гола.
В следующем поединке подопечные Скрипника сыграют против Фламуртари — команды, которая представляет Косово.
Заря — Ордабасы 3:0
Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75
Заря: Махарадзе (Василь, 46), Тымчик, Чеберко, Иванисеня, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Леднев, Хомченовский, Кабаев, Перович.
Заря, начиная с 60 минуты: Никола Василь, Виталий Вернидуб, Артём Громов, Максим Лунёв, Андрейс Цыганикс, Игорь Чайковский, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Артём Мильченко, Дмитрий Поддубный.