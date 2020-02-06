Украина

Подопечные Александра Петракова обошлись без забитых голов в игре с англичанами.

Юношеская сборная Украины провела первый товарищеский поединок в рамках сборов в Испании против Англии.

Игра проходила в упорной борьбе, но все-таки обошлась без забитых мячей. Сборная Украины уступала по игре сопернику в первой половине, но во второй выглядела предпочтительнее.

Украина-17 — Англия U-17 0:0

Украина: Исенко (Пузанков, 90) — Козык, Роман, Мампасси, Булеза — Очеретько (Лебедев, 46), Кононов (Никитишин, 66), Хлань (Капинус, 66), Шубин (Хромей, 77) — Ден. Шостак (Довгань, 77), Дм. Шостак

Сборную Украины ждет поединок против Бельгии (8 февраля) и еще одна встреча с Англией (10 февраля).