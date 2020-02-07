Украина

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между Александрий и Левски.

В Турции состоялся спарринг между Александрией и Левски из Софии.

Александрия — Левски 2:1

Голы: Костов, 75 (с пенальти) — Ситало, 33, Задерака, 60

Александрия (1 тайм): Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Вантух, Грицук, Третьяков (Задерака, 31), Гречишкин, Гордиенко, Ситало.

Александрия (2 тайм): Билык, Пашаев, Шендрик, Мельник, Стецков, Банада, Длинный, Протасов (Ивахно, 80), Задерака (Мишенко, 61), Безбородко, Запорожан

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