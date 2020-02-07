Вашему вниманию видеообзор контрольного поединка между Мариуполем и Стрипфингом.
Мариуполь - Стрипфинг, фото ФК Мариуполь
07 февраля 2020, 12:26
Мариуполь провел очередной спарринг на турецком сборе. Команда Александра Бабича совершила камбек и врывала победу над австрийским Стрипфингом.
Мариуполь - Стрипфинг 3:2
Голы: Чурко, 55 (пен), Кулаков, 80, Топалов, 90 — Сулимани, 30, Хейникер, 49.
Мариуполь: Поспелов — Дава, Сагуткин, Быков, Путря, Петерман, Игнатенко, Кащук, Корниенко, Чурко, Фомин (Библик, 33).
Мариуполь (с 62-й минуты): Поспелов — Чоботенко, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Мишнев, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.