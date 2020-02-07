Контракт футболиста принадлежит Горняк-Спорту.
Юрий Кравчук и Андрей Панькив (гендиректор ФК Львов), фото ФК Львов
07 февраля 2020, 13:07
Защитник Юрий Кравчук стал игроком футбольного клуба Львов. Об этом сообщает официальный сайт "сине-золотых".
Футболист взят в аренду из перволигового Горняк-Спорта. Срок соглашения — один год.
25-летний центрбек находился в команде Егише Меликяна на просмотре, провел два спарринга и сумел убедить тренерский штаб в своей профпригодности.
Кравчук является воспитанником одесского Черноморца. На профессиональном уровне, помимо Горняк-Спорта, футболист выступал за второлиговые СК Одесса и Энергия Новая Каховка.
В нынешнем сезоне Первой лиги за Горняк-Спорт Кравчук отыграл 16 поединков, отметившись по разу голом и ассистом.
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